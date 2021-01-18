В Турции найдено тело российского капитана затонувшего судна

Турецкие спасатели обнаружили тело гражданина России, являвшегося капитаном затонувшего сухогруза. Об этом в понедельник, 18 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко», — сказал собеседник агентства.

По его словам, информацию предоставил представитель береговой охраны Турции. Еще пять членов экипажа остаются в море.

О том, что сухогруз «Арвин» затонул у побережья Турции в районе Инкуму, стало известно накануне. Судно было построено в 1975 году, и до 1992 года ходило под российским флагом. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау.

В качестве возможной причины крушения рассматриваются плохие метеоусловия. В состав экипажа входили 12 граждан Украины. Шесть моряков были спасены вскоре после крушения, двое погибли.