Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Воробьев заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Мир
МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну
Мир
Эксперт прокомментировал требование удалить Telegram из App Store
Мир
Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов
Мир
В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса
Общество
Суд приговорил аспиранта МГУ Мифтахова к 6 годам колонии
Общество
Лавров рассказал о перенесенном COVID-19
Мир
В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани моральной катастрофы
Общество
В кафе и ресторанах Башкирии будут проверять наличие ковидного паспорта

В Турции найдено тело российского капитана затонувшего судна

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкие спасатели обнаружили тело гражданина России, являвшегося капитаном затонувшего сухогруза. Об этом в понедельник, 18 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Беспечный док: почему в Севастополе утонул ПД-16
Эксперты объясняют причины регулярных происшествий со списанными кораблями ВМФ

«Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко», — сказал собеседник агентства.

По его словам, информацию предоставил представитель береговой охраны Турции. Еще пять членов экипажа остаются в море.

О том, что сухогруз «Арвин» затонул у побережья Турции в районе Инкуму, стало известно накануне. Судно было построено в 1975 году, и до 1992 года ходило под российским флагом. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау.

В качестве возможной причины крушения рассматриваются плохие метеоусловия. В состав экипажа входили 12 граждан Украины. Шесть моряков были спасены вскоре после крушения, двое погибли.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021