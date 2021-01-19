Глава МИД Польши заявил о победе сторонников СП-2 в Германии

Сторонники строительства газопровода «Северный поток – 2» в Германии победили. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству печати, опубликованному во вторник, 19 января.

«Мы видим, что сторонники продолжения этой инвестиции, очевидно, победили. Видно желание продолжать проект в экономических интересах Германии, без учета интересов других стран, не только в ЕС, но и, например, Украины», ― сказал он.

Также Рау предположил, что администрация избранного президента США Джо Байдена продолжит политику действующего американского лидера Дональда Трампа, который ввел санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода.

«Уходящая администрация считала предосудительным позволять России зарабатывать деньги на «Северном потоке – 2», которые впоследствии будут потрачены на вооружение, а это приведет к усилению угрозы для НАТО», ― отметил министр.

Глава польского МИДа добавил, что эту политику продолжит новая «политическая констелляция» США.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков заявил, что американские власти продолжат оказывать давление на Германию из-за строительства «Северного потока – 2», а против компаний, которые участвуют в этот проекте, возможны санкции.

18 января стало известно, что правительство США планирует ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве газопровода, и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

Как отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Россия подготовилась к такому сценарию. Также он добавил, что санкции не отразятся на строительстве самого СП-2, а повлияют на его судьбу по окончании работ.

В свою очередь правительство Германии восприняло с сожалением данное решение властей США. Ранее в Берлине неоднократно критиковали американские власти за давление на важный для Европы проект. К настоящему времени из примерно 2460 км трубопровода завершено более 2300 км.

Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные рестрикции против проекта в декабре 2019 года. Затем США расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL подтвердила, что прекращает действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.