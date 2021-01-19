В Китае выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом

Новый эпицентр заражения коронавирусом выявили в Китае. За последние сутки в стране выявили 118 новых случаев заражения COVID-19. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в Государственном комитете здравоохранения.

Как уточняется, внутри страны было выявлено 106 случаев заболевания, большинство пациентов (43) находятся в провинции Цзилинь, поясняет агентство Xinhua.

При этом погибших от последствий инфекции зарегистрировано не было, подчеркнули в комитете.

Согласно данным, представленным на сайте национального Госкомитета здравоохранения КНР, на прошлой неделе в провинции Цзилинь фиксировались единичные случаи заражения, однако 17 января там выявили сразу 10 новых зараженных, а на следующий день еще 30.

Оказалось, причиной стал так называемый суперраспространитель. Как пишет The Global Times, один местный житель заразил более 100 человек. Разносчиком оказался мужчина, который продвигал товары для здоровья для пожилых людей.

По данным портала Worldometers, за время пандемии в КНР диагноз COVID-19 подтвердили почти у 88,4 тыс. человек. При этом выздоровели практически 82,5 тыс. пациентов, скончались 4635 человек.

В начале января заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттингер заявил, что возможной причиной возникновения пандемии коронавирусной инфекции стала утечка из китайской лаборатории. По его мнению, версию можно назвать наиболее достоверной, однако Поттингер не привел доказательств теории и подчеркнул, что его суждения основаны на «последних данных разведки».

Также в конце декабря 2020 года журналисты Associated Press опубликовали расследование, в котором говорилось о потенциальных попытках властей Китая причислить исследования о коронавирусе к государственной тайне.

Однако в КНР заявили, что считают ложью распространяемую информацию об утечках COVID-19 из лабораторий. Как подчеркнул официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, китайские ученые также неоднократно комментировали данную информацию, а американские журналисты даже посещали Уханьский институт вирусологии, в котором получили подробные разъяснения о ситуации с коронавирусом.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.