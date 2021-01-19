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Киргизия откажется от вакцины от коронавируса компании Pfizer

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Киргизия намерена отказаться от вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, так как не может соблюдать условия ее хранения. Об этом во вторник, 19 января, заявил в эфире «Биринчи радио» министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев.

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«Нам была предложена американская вакцина Pfizer, которая должна храниться при температуре –70 градусов. У нас нет таких холодильников, каждый из которых стоит $4 тыс. В бюджете таких денег нет, и мы вынуждены отказаться», ― сказал он.

По словам Бейшеналиева, для хранения препарата Киргизия должна была закупить оборудование на $2 млн. Также он добавил, что республика в рамках программы COVAX должна была бесплатно получить свыше 1 млн доз вакцины Pfizer.

Кроме того, министр подчеркнул, что власти ведут переговоры с Россией о поставке вакцины «Спутник V», для которой у республики есть необходимое оборудование, поскольку она хранится при –2…–18 градусах по Цельсию. Помимо этого Бейшеналиев сообщил, что в Киргизии со временем может быть организовано производство одной из вакцин от COVID-19, так как, по его словам, материал для ее изготовления недорогой.

Накануне стало известно, что в Эстонии в ходе вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer жителей домов престарелых скончались два постояльца. Им было 85 лет и 91 год. При этом врачи не связывают их смерть с применением вакцины, так как после ее введения у пенсионеров не было побочных эффектов, в том числе жара и рвоты.

Ранее, 17 января, The Epoch Time со ссылкой на отчеты медицинских учреждений и комментарии родственников сообщил, что в США после вакцинации от коронавируса препаратами производства Pfizer/BioNTech и Moderna скончались в общей сложности 55 человек. Отмечалось, что пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации.

14 января стало известно о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. Прививочная кампания началась в стране 27 декабря 2020 года.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech в декабре прошлого года, а позднее был одобрен для использования на территории Евросоюза и препарат американской компании Moderna.

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