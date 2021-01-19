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Два пенсионера умерли в Эстонии после прививки вакциной Pfizer

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В Эстонии в ходе вакцинации от коронавируса жителей домов престарелых скончались два пожилых постояльца. Прививку им сделали вакциной Comirnaty, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, сообщает эстонский департамент лекарственных средств в понедельник, 18 января.

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Скончавшимся было 85 лет и 91 год. При этом врачи не связывают их смерть с применением вакцины, так как после ее введения у пенсионеров не было побочных эффектов, в том числе жара и рвоты.

Среди побочных эффектов, выявленных у постояльцев эстонских домов престарелых после вакцинации, отмечалось повышение температуры тела и общее ухудшение состояния.

Всего в период с 27 декабря по 17 января в Эстонии вакциной от Pfizer было привито 18 275 человек. Из них 66 получили две дозы вакцины. Власти за тот период получили 87 сообщений о жалобах после прививки. Вакцинированные среди прочего сообщали об онемении лица, губ или языка.

Также были зафиксированы сообщения о повышении температуры, потоотделении и колебании артериального давления через 10–40 минут после вакцинации. Пациенты отмечали у себя, кроме прочего, головокружение, нарушение равновесия и тремор.

17 января The Epoch Time со ссылкой на отчеты медицинских учреждений и комментарии родственников сообщил, что в США после вакцинации от коронавируса препаратами производства Pfizer/BioNTech и Moderna скончались в общей сложности 55 человек. Отмечалось, что пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации.

14 января стало известно о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. Прививочная кампания началась в стране 27 декабря 2020 года.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech в декабре прошлого года, а позднее был одобрен для использования на территории Евросоюза и препарат американской компании Moderna.

При этом известно, что во время исследования вакцин Pfizer/BioNTech умерли шесть участников. Два летальных исхода произошли в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо. Кроме того, СМИ рассказали о давлении, оказанном на регулятор ЕС ради ускоренной регистрации вакцины.

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