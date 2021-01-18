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В 2020 году доля золота в резервах России превысила объем долларов

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В прошлом году доля золота в резервах России впервые превысила объем долларов, сообщает телеканал «Известия». В ЦБ РФ ждут, что новый расклад успокоит финансовый рынок. К концу первого полугодия доля золота в резервах поднялась до 22,9%. Удельный объем долларовых резервов сократился до 22,2%. Золотой запас России теперь оценивается в $124,6 млрд. Эксперты отмечают, что РФ наращивала резервы золота всё минувшее десятилетие.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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