Навальный арестован до 15 февраля

Суд на выездном заседании в здании УВД по городу Химки арестовал блогера Алексея Навального на 30 суток. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев в понедельник, 18 января.

«Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток, до 15 февраля 2021 года», — написал Кобзев на своей странице в Twitter.

Навальный будет ждать в СИЗО заседания суда, на котором 29 января решат, будет ли его условный срок заменен на реальный по делу «Ив Роше», пишет «Газета.ру». В 2014 году он был осужден на три с половиной года условно за хищения в фирмах «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» с испытательным сроком на пять лет, который в 2017 году был продлен еще на год.

В свою очередь, в МВД объяснили, что проведение выездного заседания по месту фактического содержания Навального связано с тем, что у блогера отсутствуют актуальные результаты теста на коронавирус.

Навальный был задержан накануне в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина. В ведомстве отметили, что блогер с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. Он написал в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

Навального госпитализировали в августе 2020 в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Затем его перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы обнаружили признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. После этого правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили веществом «Новичок».

В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах и не предоставил никаких доказательств или материалов. МИД РФ подчеркивал, что Россия не получала от Германии ответов на официальный запрос по этой ситуации. Без ответа остался в том числе и запрос Генпрокуратуры.