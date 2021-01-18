В ЕК заявили о недопустимости дискриминации из-за COVID-паспортов

Введение в Евросоюзе сертификатов вакцинации не должно привести к ущемлению прав лиц, которые по какой-либо причине от вакцинации отказались. Об этом в понедельник, 18 января, заявил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«Для меня совершенно очевидно, что сертификаты вакцинации не должны и не могут ограничивать права, в частности права на свободу передвижения, тех людей, которые не хотят или не могут — например, по медицинским показаниям — проходить вакцинацию», — цитирует его ТАСС.

По словам замглавы ЕК, создание и применение сертификатов вакцинации только предстоит обсудить.

«Эта дискуссия только начинается. Для нас очевидно, что совершенно необходимо создание базы данных, электронной системы для обмена медицинскими сведениями о лицах, прошедших вакцинацию, с полным соблюдением норм защиты персональных данных. Однако дальше встает вопрос, как именно будут применяться сертификаты вакцинации», — заявил Шефчович.

Он уточнил, что создание системы COVID-паспортов будет обсуждаться на видеоконференции глав государств и правительств ЕС 21 января. Шефчович указал, что обсуждение находится еще в ранней стадии и потребует продолжительного времени.

Ранее в этот же день профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что введение иммунных паспортов с целью остановки распространения коронавируса бессмысленно. По ее словам, паспорт и прививка не решат задачу прекращения распространения заболевания, поскольку привитый человек может являться переносчиком COVID-19.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 нельзя принимать быстро, однако дебаты о сертификатах полезны. По его словам, резкое введение паспортов вакцинации может вызвать у людей впечатление, что вакцинация является обязательной. Поэтому эту тему важно обсуждать. Мишель рассказал, что дискуссия о вакцинации пройдет в ходе видеоконференции глав государств и правительств ЕС 21 января. Он отметил, что неформальное обсуждение вопроса между руководителями проходит в последние недели.

Ранее, 16 января, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не исключают введение иммунных паспортов в случае изменения ситуации с COVID-19. Однако в организации пока не рекомендуют вводить требование к международным путешественникам доказывать свою вакцинацию от коронавируса.

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