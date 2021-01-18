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КНР на время приостановит работу пункта пропуска в Приморье

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В Приморье на время приостанавливается работа пограничного пункта пропуска Краскино. По решению китайской стороны пункт не будет работать с 28 января по 14 февраля. Правительство китайского города Хуньчунь уведомило об этом приморские власти.

Как пояснили Vostokmedia в краевом агентстве международного сотрудничества, подобное решение китайская сторона приняла для того, чтобы у сотрудников пункта пропуска появился отпуск для встречи Нового года вместе со своими семьями. В этом году он выпадает на 12 февраля.

Согласно правилам, принятым в КНР, сотрудники работают в «красной зоне» по вахтовому принципу. После каждой смены они уходят на двухнедельный карантин. Таким образом, чтобы единовременно освободить всех сотрудников, нужно 18 суток.

Глава агентства Алексей Старичков уже обратился к участникам внешнеэкономической деятельности с просьбой не планировать грузовые перевозки через этот МАПП в указанный срок.

С мая 2020 года в регионе действует режим электронных очередей для въезда на территории, которые прилегают к международным автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе.

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