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Запись на вакцинацию через портал госуслуг для всех желающих откроется 31 января

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С 31 января записаться на вакцинацию через портал госуслуг сможет любой желающий, сообщил на брифинге 18 января заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

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«С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, где записаться может любой гражданин. Даже если вы ни разу не были на портале, вы легко можете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома», — сказал он.

Масштабная вакцинация стартовала в России в декабре. Тогда возможность сделать прививку получили определенные категории граждан — приоритет отдавали медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания, и тем, кто имеет хронические заболевания.

14 января количество прививочных пунктов в Москве увеличилось до 100.

Кроме того, в столице появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19, 20 января откроются первые шесть пунктов.

Записаться на прививку можно на порталах mos.ru, emias.info, через мобильные приложения «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «ЕМИАС.Инфо», а также по телефону пункта вакцинации и через информационные киоски в поликлиниках города.

Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, необходимы паспорт и полис ОМC, а для работников отраслей также необходим документ, который подтверждает факт работы в Москве в соответствующей отрасли (например, справка с места работы).

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Также была зарегистрирована разработка центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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