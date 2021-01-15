В Москве заработают выездные пункты вакцинации от коронавируса

В Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах», — сказала Ракова.

Она отметила, что первые шесть пунктов откроются уже с 20 января. По ее словам, они будут будут работать во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе, «Геликон-опере», фудмолле «Депо» и нескольких торговых центрах.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса, чтобы как можно скорее сформировался коллективный иммунитет и город быстрее вернулся к обычной жизни.

Также 14 января стало известно, что еще 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19 открыли в Москве. Таким образом, их общее число выросло до 100. Кроме того, власти столицы заключили соглашения с 34 частными клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавируса.

В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.