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В Москве заработают выездные пункты вакцинации от коронавируса

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В Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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«Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах», — сказала Ракова.

Она отметила, что первые шесть пунктов откроются уже с 20 января. По ее словам, они будут будут работать во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе, «Геликон-опере», фудмолле «Депо» и нескольких торговых центрах.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса, чтобы как можно скорее сформировался коллективный иммунитет и город быстрее вернулся к обычной жизни.

Также 14 января стало известно, что еще 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19 открыли в Москве. Таким образом, их общее число выросло до 100. Кроме того, власти столицы заключили соглашения с 34 частными клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавируса.

В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

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