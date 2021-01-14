В Москве открылось еще 30 пунктов вакцинации от коронавируса

Еще 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19 открыли в Москве, их общее число выросло до 100. Об этом в четверг, 14 января, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня начинают работу 30 новых пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции — записаться в них можно со вчерашнего дня. За счет открытия новых пунктов и оптимизации работы ранее действующих мы увеличили мощность более чем в два раза, чтобы все желающие могли сделать прививку без очередей в удобное время. <…> Мы приглашаем горожан на процедуру, ведь только вакцинация поможет нам окончательно справиться с пандемией», — заявила Ракова.

Таким образом, в ЮАО открыто 12 пунктов вакцинации, в ЗАО, САО, ЮВАО и ЮЗАО — по 11, в СВАО, ЦАО и ВАО —по 10, в СЗАО — 7, в ТинАО — 4, в ЗелАО — 3.

Записаться на прививку можно на порталах mos.ru, emias.info, через мобильные приложения «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», ЕМИАС.ИНФО, а также по телефону пункта вакцинации и через информационные киоски в поликлиниках города. Сделать прививку можно ежедневно с 08:00 до 20:00.

Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, необходимы паспорт и полис ОМC, а для работников отраслей также необходим документ, который подтверждает факт работы в Москве в соответствующей отрасли (например, справка с места работы).

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса, чтобы скорее сформировать коллективную защиту от вируса и вернуть город к обычной жизни.

В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

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