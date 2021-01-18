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Врач заявил о «почти нулевом» риске заразиться COVID в крещенские купания

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Риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний почти нулевой, в связи с тем что вирус реже передается на морозе. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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По его словам, также снижает вероятность попадания вируса в организм выброс адреналина, который происходит во время погружения в холодную воду. Тимаков заявил, что резкий всплеск иммунитета в результате этого «на корню губит различные вирусы и бактерии».

Также инфекционист высказался об опасности заразиться через воду. Он указал на то, что такой риск отсутствует, так как вода не является источником инфекции. Чтобы не заболеть, врач призвал придерживаться стандартных мер профилактики заболеваний.

Также он дал советы тем, кто собирается участвовать в крещенских купаниях. Тимаков рассказал, что необходимо взять с собой сменную одежду, нескользящие тапочки, а также сразу после процедуры выпить горячий чай, чтобы согреться. Врач призвал проводить купание только в специально оборудованных для этого местах.

Ранее, 17 января, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что риск заражения коронавирусом при погружении в прорубь минимален, однако в помещениях для подготовки к крещенским купаниям вероятность заболеть COVID-19 значительно возрастает.

Ранее, 16 января, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в этом году на фоне распространения коронавируса.

В Москве с 14 января готовят места для размещения крещенских купелей. В МЧС дали рекомендации для тех, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. По традиции праздник сопровождается массовым купанием в прорубях.

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