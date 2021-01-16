В РПЦ рекомендовали отказаться от крещенских купаний в этом году

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в этом году на фоне распространения коронавируса.

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит Иларион добавил, что и сам принял аналогичное решение. Он также предположил, что из-за ситуации с коронавирусом немногие в текущем году будут соблюдать такую традицию.

Митрополит напомнил, что погружение в прорубь не является церковным предписанием — люди совершают эту традицию по собственной инициативе, пишет «Газета.ру».

По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, крещенские купания не имеют никакого отношения к закалке организма. Купаться можно тем, кто делает это регулярно и в соответствии со своими религиозными убеждениями.

В Москве с 14 января готовят места для размещения крещенских купелей. В МЧС дали рекомендации для тех, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение.

Крещение и Богоявление — один из главных христианских праздников — отмечают 19 января (6 января по старому стилю). В Крещенский сочельник 18 января и в сам праздник в храмах совершается чин великого освящения воды. В это время верующие окунаются в освященную прорубь (иордань).