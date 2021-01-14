Московские власти рассказали о подготовке крещенских купелей

В разных районах Москвы готовят места для размещения крещенских купелей, часть из них оборудуют в парках. Об этом в четверг, 14 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей префектур и парков столицы.

В Северо-Западном административном округе подготовят семь мест для купаний с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований в связи с коронавирусом.

Так, в Митино крещенская купель будет расположена в ландшафтном парке на улице Барышиха, место рассчитано на 5 тыс. человек.

Две точки расположат в Строгино: в Строгинской пойме для 5 тыс. человек и в Кировской пойме, напротив дома по адресу: улица Исаковского, владение 2, для 500 купающихся.

В районе Хорошево-Мневники крещенские купания организуют по адресу: улица Таманская, 91, Малое бездонное озеро. Там также число купающихся — 5 тыс. человек.

Все купели будут работать с 18:00 18 января до 18:00 19 января, за исключением Строгинской поймы — там пускать начнут уже с 12:00 18 января.

Кроме этого место для купаний оборудуют в парке «Фили». Традиционно его расположат возле «домика для моржей». Размещение купелей подтвердили также в парке «Сокольники» и усадьбе «Воронцово», решается вопрос об их количестве и конкретных местах расположения.

Ранее на этой неделе стало известно, что общественный транспорт Московской области 19 января будет работать до 2 часов ночи в связи с праздником Крещения. Указывалось, что меры безопасности во время крещенских купаний в регионе обеспечат более 2 тыс. человек, 307 единиц техники и четыре судна на воздушных подушках. Кроме того, будут привлечены 25 плавсредств и пять водолазных групп.