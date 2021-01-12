В Подмосковье продлят работу общественного транспорта на Крещение

Общественный транспорт Московской области 19 января будет работать до 2 часов ночи в связи с праздником Крещения. Об этом во вторник, 12 января, пишет глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Время работы маршрутов общественного транспорта для удобства жителей в праздничную ночь продлят до 02:00, а интервал движения с 22:00 до 02:00 уменьшат. Он составит не более 20 минут», — говорится в сообщении.

Указано, что меры безопасности во время крещенских купаний в регионе обеспечат более 2 тыс. человек, 307 единиц техники и четыре судна на воздушных подушках. Кроме того, будут привлечены 25 плавсредств и пять водолазных групп.

Дороги и тротуары Подмосковья будут очищены от снега и заносов вне зависимости от погоды, чтобы обеспечить комфортное передвижение пешеходов и водителей.

В Москве работу общественного транспорта продлевали в ночь на Рождество и Новый год.