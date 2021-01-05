В Москве продлят работу общественного транспорта на Рождество

Общественный транспорт в Москве в Рождественскую ночь будет работать дольше. Об этом 5 января сообщает столичный департамент транспорта.

В Рождественскую ночь мы продлим график работы в Московском транспорте, чтобы все желающие могли оправиться на службу в разные храмы столицы, а после спокойно вернуться домой», — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Так, метрополитен и МЦК будут работать до 02:00 7 января, 168 маршрутов наземного транспорта — до 03:00, также будут ходить 15 ночных маршрутов.

На МЦД запустят дополнительные утренние и ночные рейсы.

Уличные парковки будут бесплатными до 9 января.

Ранее в этот день стало известно, что вход на ночную патриаршую службу в храме Христа Спасителя будет ограничен из-за распространения коронавируса. Так, пройти в храм можно будет только по приглашениям.

При этом по телевидению будет вестись прямая трансляция Патриаршего богослужения в Рождественскую ночь.

Также прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Московской патриархии, пишет «Газета.ру».