Вход в храм Христа Спасителя на рождественскую службу ограничат из-за COVID

Прихожане смогут пройти на ночную патриаршую службу в храме Христа Спасителя только по приглашениям. Об этом во вторник, 5 января, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Соответствующее решение принято в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

«В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по телевидению будет вестись прямая трансляция Патриаршего богослужения в Рождественскую ночь.

Кроме того, прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Московской патриархии, пишет «Газета.ру».

Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион 2 января отметил, что пожилым людям не стоит посещать храмы на Рождество из-за распространения коронавируса. Он подчеркнул, что исповедовать и причастить пожилых людей священники могут и на дому.

На данный момент в ряде регионов России сохраняется действие домашнего режима в условиях COVID-19 для людей старше 65 лет. В Москве такой режим действует до 15 января.

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