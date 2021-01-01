Ёлка притяжения: как россияне встретили Новый год с ограничениями

Россияне встретили 2021-й далеко не так бурно, как год назад отмечали наступление 2020-го. Праздник люди проводили, в основном, в кругу семьи , отказываясь от народных гуляний. Привычных толп не было даже в центре Москвы. Правда, площади и парки все равно не пустовали — многим захотелось хотя бы сделать фотографию у елки. Масочный режим, жители страны, кажется тоже поспешно оставили в прошлом году : средства защиты, по наблюдениям корреспондента «Известий» и его собеседников, надели только около 10-20% гуляющих.

Дворовые салюты

Центр Москвы к Новому году был традиционно наряжен — светящиеся «бокалы шампанского», помпезные арки из светодиодов, украшенные золотым и алым елки. Правда, желающих посмотреть на праздничное великолепие из-за коронавирусных ограничений оказалось не много. Не было привычных толп на Тверской и «орды», которая на всех парах мчит к Манежной площади. Только иногда гремели салютные залпы то в Пушкинском сквере, то у Патриарших .

— Мы на Красную? — интересуется женщина у своего спутника.

— А она открыта? — с сомнением спрашивает он.

Остановив прохожего, пара выясняет, что вход на Красную площадь перекрыт, и решают двигаться к елке у исторического музея.

Не смотря на то, что столпотворением гуляния в центре столицы не назовешь, о социальной дистанции никто не вспоминает. Как, впрочем, и о масках, которые люди натягивают только перед турникетами метро , которое этом году работало без перерыва «на сон».

В районах главными местами притяжения стали дворы и местные парки. Празднующие, в основном, собирались на детских площадках, откупоривали шампанское и зажигали бенгальские огн и. В этом году многие отметили небывалое количество фейерверков. Если раньше их запускали после полуночи, то в этот раз с 21:00 31 декабря и до 2:00 1 января каждые полчаса был слышен грохот салютов .

В итоге в новогоднюю ночь от пиротехники в столице пострадали свыше 10 человек , сообщил со ссылкой на осведомленный источник «Интерфакс». По его данным, организованные праздничные фейерверки в Москве прошли на 11 специальных площадках — там не зафиксировали происшествий.

В парках все развлечения отменили, поэтому народ веселил себя сам. Одни взяли на прогулку магнитофон, из которого звучали популярные новогодние песни, другие пели сами. А вот из масок — разве что карнавальные . Чтобы увидеть на ком-то средства индивидуальной защиты нужно было очень постараться.

Поклонная гора — ежегодное место для проведения новогоднего салюта. Правда, в эту ночь жители ближайших домов привычного праздничного ликования не слышали. Желающих встретить здесь 2021-й год было немного.

— Обычно у меня под окнами (на Поклонной горе. — «Известия») сплошной шум. И все это до старого Нового года . Музыка, просто нон-стопом. Кажется, иногда, лучше жить где-то на улице, чем быть дома в новогодние праздники. Часто из-за шума невозможно даже смотреть телевизор. Были такие времена, когда новогодние концерты заглушали нормальный домашний фон. Сейчас спокойно, только звук от салюта потревожил, — поделилась эмоциями местная жительница Ирина Порткова.

Она добавила, что после завершения фейерверка единицы, что его запускали, остались веселиться во дворах. Кутузовский в пандемию разделился на два лагеря: дома, в которых живет больше стариков, притихли. Дворы с частной охраной пустуют — местные жители разъехались на каникулы .

В Басманном районе рассказали, что и раньше во время празднования Нового года не особо выходили на улицу. В массовых гуляниях участвовала молодежь, которая отправлялась в Сад им. Баумана или в Сокольники, в том числе, чтобы покататься на катке.

— В этом году все мероприятия отменили . В парке и саду ничего ночью не работало. Поэтому все сидели по домам. А на улицу доносился микс из веселых песен и радостных возгласов «С новым годом!», — рассказала «Известиям» жительница Басманного района Виктория Усачева.

Народные гуляния для жителей Перово всегда проводили в местном парке. В этом году, несмотря на отмену массовых мероприятий, там нарядили елку. Поэтому нашлись и те, кто решил соблюсти традицию и показать ребенку символ праздника. Люди с детьми фотографировались, зажигали бенгальские огни. Правда, надолго там никто не задерживался — народа мало, скучно .

В районе Рязанский жители отмечали праздник по домам, но делились своим хорошим настроением с балконов. Двое мужчин даже решили устроить своеобразный обряд изгнания ковида. Под свист своих товарищей они распыляли содержимое бутылок шампанского со криками «Уходи, коронавирус, уходи!» .

Регионы — по домам

В Санкт-Петербурге люди начали собираться возле главной елки на Дворцовой площади еще вечером. В полночь некоторые сами запустили новогодний салют — общегородской был отменен.

За несколько часов до Нового года местные власти без предупреждения сделали Невский проспект пешеходным . Правда, чтобы избежать большого скопления людей, решили закрыть станции метро «Невский проспект» и «Адмиралтейская», так что жители окраин не смогли массово отправиться в центр города.

— Ближе к 21:00 народ начал запускать фейерверки прямо на перекрёстках в центре. Но салют летел не в небо, а по сторонам , — рассказала «Известиям» петербурженка Анна.

И это при том, что МЧС в Санкт-Петербурге подготовило 33 площадки для безопасного запуска фейерверков. Несанкционированные забавы не прошли безболезненно. В районе Колпино от взрыва салюта пострадал подросток — мальчик возвращался из магазина, когда ему в лицо попал снаряд .

В Дербенте праздничный фейерверк власти отменять не стали, но новогодняя елка на центральной площади дагестанского города задымилась . «Пожара не было, а было задымление. Часть салюта, видимо, была испорчена, и внутри елки он начал дымить», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы администрации города Камилу Гамзатову.

Отказываться от празднования Нового года не стали и жители других регионов России. В Комсольске-на-Амуре горожане собрались на площади Юности, где в конце декабря открыли новогодний городок.

— Никаких концертов и выступлений не было . Людей заметно меньше, чем в прошлогодние праздники, но было очень даже людно. А вот в масках прогуливалась максимум четверть празднующих, — рассказала «Известиям» комсомольчанка Ирина Хорошова.



Смоленск уже к 31 декабря заметно опустел. Большинство жителей города — приезжие из областных районов. В этом году многие решили провести праздник на малой родине вместе с семьями.

— В городе, конечно, установили новогоднюю инсталляцию. Она даже масштабнее, чем в предыдущие годы. Но гулять мало кому хотелось — погода выдалась дождливой. Даже никто не выходил из домов, чтобы зажечь бенгальские огни, — рассказала «Известиям» смолянка Татьяна Солодова.

Во Владивостоке, к этому моменту уже смотрели первые в этом году сны. Новый год местные жители в большинстве своем встретили тихо — в кругу семьи и близких.