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В МЧС посоветовали после крещенских купаний сразу одеться

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Во время крещенских купаний надо побыстрее одеться, выпить теплое питье и воздержаться от долгого пребывания на улице. Такие рекомендации в пятницу, 15 января, дал начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС РФ Андрей Печенин.

В прорубь с головой
По данным социологов, Крещение традиционно отмечают около 40% россиян

Перед купанием нежелательно длительное время находиться на морозе, отметил он. «Если так или иначе приходится ждать в очереди, то заранее лучше к этому подготовиться — тепло одеться, не игнорируя наличия головного убора», — цитирует его ТАСС.

Согреваться алкоголем в течение этого времени не рекомендовано, добавил Печенин. По его словам, нетрезвый человек может поскользнуться или захлебнуться. Подходить к проруби лучше в легкой обуви или носках, переохлаждаться нельзя, обратил внимание начальник ГИМС МЧС.

После купания в крещенской проруби надо растереться полотенцем насухо, тепло одеться, не пытаться делать селфи. Когда человек одет, ему надо выпить теплый напиток и поехать домой.

В МЧС также советуют воздержаться от крещенских купаний людям, имеющим хронические заболевания, беременным женщинам, малолетним детям, лицам, страдающим сахарным диабетом, имеющим патологии артериального давления или недавно перенесших простуду.

Ранее в этот день в МЧС рассказали, что самыми популярными местами для крещенского купания в Подмосковье остаются водопад «Гремячий ключ» под Сергиевом Посадом и купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде.

Накануне представители префектур и парков Москвы рассказали, как в разных районах столицы готовят места для размещения крещенских купелей.

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