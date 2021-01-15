Спасатели назвали самые популярные места для крещенских купаний в Подмосковье

Самыми популярными местами для крещенского купания в Подмосковье в региональном МЧС назвали водопад «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде и купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что ежегодно в купаниях на территории Московской области участвует около 200 тыс. человек.

«По опыту прошлых лет наиболее популярными среди жителей и гостей региона являются водопад «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, прорубь на реке Истре у Новоиерусалимского монастыря в Истре», — говорится в сообщении.

Также жители области предпочитают купели в селе Талеж на территории подворья Вознесенской Давыдовой пустыни в Чехове и вблизи Троицкого храма в Мытищах.

В пятницу врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рекомендовал сделавшим прививку от коронавирусной инфекции или людям с подозрением на любое заболевание воздержаться от крещенского купания.

14 января представители префектур и парков Москвы рассказали, как в разных районах столицы готовят места для размещения крещенских купелей, часть которых оборудуют в парках.

Ранее, 13 января, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что на Крещение в московском регионе будет без осадков, ожидается слабый ветер южный. В ночь температура, предварительно, 11–16 градусов мороза, днем минус 5–10 градусов.