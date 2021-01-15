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Врач рекомендовал привитым от COVID-19 в Крещение не окунаться в прорубь

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Сделавшим прививку от коронавирусной инфекции или людям с подозрением на любое заболевание лучше воздержаться от крещенского купания. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил в интервью «РИА Новости» врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Если какое-то подозрение на заболевание — не только на коронавирус, любое. Человек должен быть здоровым, человек должен быть вне обострения его заболевания. Безусловно, если он получил вакцину, лучше купанием пренебречь», — сказал специалист.

Ранее в этот день врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала людям, которые решили впервые окунуться в прорубь на Крещение, предварительно обследоваться у кардиолога, поскольку резкое погружение в ледяную воду может привести к сердечному приступу.

14 января, сообщалось, что в разных районах Москвы готовят места для размещения крещенских купелей, часть из них оборудуют в парках.

Ранее на этой неделе стало известно, что общественный транспорт Московской области 19 января будет работать до двух часов ночи в связи с праздником Крещения. Указывалось, что меры безопасности во время крещенских купаний в регионе обеспечат более 2 тыс. человек, 307 единиц техники и четыре судна на воздушных подушках. Кроме того, будут привлечены 25 плавсредств и пять водолазных групп.

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