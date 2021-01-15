Названы опасные для выхода на мороз заболевания

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Ридусом» рассказала, при каких заболеваниях опасно выходить на улицу в мороз.

По словам специалиста, в группе риска люди с хроническими легочными заболеваниями, например с бронхиальной астмой.

«Есть даже отдельная форма бронхиальной астмы — холодовая, когда при резком и быстром вдыхании холодного воздуха возникает приступ», — рассказала врач.

Она отметила, что также избегать выхода на улицу в сильные морозы следует людям, которые страдают вирусными инфекциями, COVID-19, гриппом и прочими простудными заболеваниями. Также Чернышова предупредила, что резкие перемены погоды всегда плохо влияют на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с ишемической болезнью сердца. Им стоит избегать больших физических нагрузок и длительного пребывания на холоде, отмечает телеканал «360».

Терапевт также посоветовала людям, которые решили впервые окунуться в прорубь на Крещение, предварительно обследоваться у кардиолога, поскольку резкое погружение в ледяную воду может привести к сердечному приступу.

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