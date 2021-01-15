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Названы опасные для выхода на мороз заболевания

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Ридусом» рассказала, при каких заболеваниях опасно выходить на улицу в мороз.

По словам специалиста, в группе риска люди с хроническими легочными заболеваниями, например с бронхиальной астмой.

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«Есть даже отдельная форма бронхиальной астмы — холодовая, когда при резком и быстром вдыхании холодного воздуха возникает приступ», — рассказала врач.

Она отметила, что также избегать выхода на улицу в сильные морозы следует людям, которые страдают вирусными инфекциями, COVID-19, гриппом и прочими простудными заболеваниями. Также Чернышова предупредила, что резкие перемены погоды всегда плохо влияют на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с ишемической болезнью сердца. Им стоит избегать больших физических нагрузок и длительного пребывания на холоде, отмечает телеканал «360».

Терапевт также посоветовала людям, которые решили впервые окунуться в прорубь на Крещение, предварительно обследоваться у кардиолога, поскольку резкое погружение в ледяную воду может привести к сердечному приступу.

Ранее синоптики рассказали о резком похолодании в регионах Центральной России, в частности в Москве и области. В отдельных районах, как отмечает телеканал «Звезда», температура воздуха на этой неделе может опуститься до 27 градусов мороза.

Ранее 15 января профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что влияние крещенских купаний на возникновение иммунитета к коронавирусу не доказано. По ее словам, в этой связи принимать решение об участии в подобных процедурах следует исходя из состояния здоровья и готовности к подобным нагрузкам.

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