Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе на Крещение

С пятницы, 15 января, в московском регионе можно ожидать плавного понижения температуры. Однако к Крещению сильный холод отступит. Об этом в среду, 13 января, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«В пятницу у нас облачно, небольшой снег, ветер северо-восточный, северный 6–11 м/с, температуры ночью будут понижаться плавно: –16…18 градусов, местами по области до –25 градусов, это ближе к Костроме. Днем в пятницу –14…16 градусов, по области до –18 градусов», — пояснил он в беседе с RT.

По словам синоптика, в субботу будет облачно, местами может быть метель. Температура днем –13…15 градусов, по области до –18 градусов по северо-востоку.

В воскресенье местами ожидается небольшой снег, будет облачно с прояснениями. Ночью –20…25 градусов, днем –15…20 градусов.

Цыганков добавил, что в понедельник будет уже теплее, сообщается на сайте kp.ru.

«Ночью –18…23 градуса, днем –10…15 градусов, и во вторник, на Крещение, у нас без осадков, ветер южный, слабый. В ночь температура, предварительно, –11…16 градусов, днем –5…10 градусов», — рассказал он.

Ранее в этот же день сообщалось, что в ночь на 14 января в Пермском крае ожидаются сильные морозы. В некоторых районах температура воздуха опустится до –40 градусов.