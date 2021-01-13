Синоптики предупредили о морозах до 40 градусов в Пермском крае
В Пермском крае в ночь на 14 января ожидаются сильные морозы. Температура воздуха в некоторых районах региона понизится до –40 градусов. Об этом сообщили в среду, 13 января, в региональном министерстве территориальной безопасности.
«Ночью 14 января местами по Пермскому краю ожидается сильный мороз, –38...–40 градусов», — отмечается в сообщении.
Глав муниципальных образований проинформировали о неблагоприятном прогнозе, передает RT.
В ведомстве порекомендовали гражданам по возможности отложить длинные прогулки и поездки на автомобиле.
Ранее в этот же день синоптики предупредили жителей Оренбургской области о морозах. В ближайшие сутки температура воздуха может опуститься до –32 градусов. Наиболее холодная погода в ночные часы ожидается преимущественно в восточных районах Оренбуржья.
Также сообщалось, что в ближайшие часы в Крым придет сильный ветер, который будет сопровождаться ливнем.
Ливень и штормовой ветер продержатся в регионе до конца суток, сообщается на сайте kp.ru.