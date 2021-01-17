Вирусологи оценили вероятность заражения коронавирусом во время крещенских купаний

Риск заражения коронавирусом в проруби минимален, однако в помещениях для подготовки к крещенским купаниям вероятность заболеть COVID-19 существенно возрастает. Об этом в беседе с РБК сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Вирусолoг дoбавил, чтo в вoде вoзбудитель COVID-19 встрeчается, нo в нeзначительном кoличестве, пoэтому вeроятность, чтo зарaжение прoизойдет чeрез вoду, крайне невелика.

«Вирус довольно неплохо переносит температуру, близкую к нулю. Если учитывать, что температура в купели будет в районе +4 градусов, то эта температура будет комфортна для вируса, но его количество незначительно для заражения», — отметил Вознесенский.



В свою очередь директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что в случае если возле купели будет много людей, которые не будут соблюдать дистанцию, цепочка передачи вируса может быть активирована.

«В этот период, когда люди купаются, резкое стрессовое воздействие на иммунитет может привести к окну дополнительных возможностей для заражения», — предупредила эксперт.



По мнению Попович, крещенские купания не всегда полезны и несут большую нагрузку на сердце, а любой стресс вызывает ослабление защитных сил организма.

Ранее, 16 января, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в этом году на фоне распространения коронавируса.

В Москве с 14 января готовят места для размещения крещенских купелей. В МЧС дали рекомендации для тех, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. По традиции праздник сопровождается массовым купанием в прорубях.