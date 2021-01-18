Конгрессмен-демократ потребовал лишить Трампа доступа к развединформации

Председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф в воскресенье, 17 января, выступил за лишение действующего американского президента Дональда Трампа после его ухода из Белого дома традиционного доступа к брифингам разведки для бывших глав государства. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS News.

По мнению конгрессмена, он не заслуживает подобного доверия, ведь, как отмечает демократ, многие партнеры США по всему миру отказывались предоставлять Соединенным Штатам разведывательную информацию из-за опасений по поводу Трампа и тем самым президент поставил страну под угрозу.

«Ни при каких обстоятельствах для этого президента нельзя больше проводить разведбрифинги ни сейчас, ни в будущем. Я не думаю, что ему можно доверять конфиденциальную информацию сейчас или в будущем», — сказал Шифф.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главы Белого дома, документ направлен в сенат.

Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена, 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

30 августа Шифф обвинил Россию во вмешательстве в предвыборную компанию США. Такое заявление стало ответом на решение офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для членов комитетов по разведке американского конгресса из-за утечки секретных данных с прошлых встреч.

В октябре конгрессмен заявил, что публикация в The New York Post разоблачительных материалов о Байдене и конфиденциальной переписки Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским является попытками властей России вести кампанию по дезинформации.

В ответ Трамп напомнил о выводах главы Национальной разведки США Джона Рэтклиффа об отсутствии связи инцидента с Россией, и добавил, что действия Шиффа нужно расследовать за дезинформацию.