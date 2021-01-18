Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России с понедельника начинается массовая вакцинация от коронавируса
Общество
Эксперты не исключили подъема заболеваемости COVID-19 в конце зимы
Мир
Караван мигрантов потребовал от Байдена выполнения своих обязательств
Мир
Десятки вооруженных американцев собрались у здания парламента Мичигана
Мир
Выпущенный из Йемена снаряд ранил трех человек в Саудовской Аравии
Мир
Два солдата погибли при нападении боевиков на пост сирийской армии
Общество
У православных христиан наступил Крещенский сочельник
Спорт
«Интер» победил «Ювентус» в чемпионате Италии впервые с 2016 года
Спорт
Сборная РФ выиграла командные соревнования в лыжной акробатике на КМ
Сюжет:

Конгрессмен-демократ потребовал лишить Трампа доступа к развединформации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф в воскресенье, 17 января, выступил за лишение действующего американского президента Дональда Трампа после его ухода из Белого дома традиционного доступа к брифингам разведки для бывших глав государства. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS News.

Как в той песне Пелоси: почему импичмент Трампа не вдохновляет Байдена
Палата представителей второй раз за полтора года проголосовала за отставку президента-республиканца

По мнению конгрессмена, он не заслуживает подобного доверия, ведь, как отмечает демократ, многие партнеры США по всему миру отказывались предоставлять Соединенным Штатам разведывательную информацию из-за опасений по поводу Трампа и тем самым президент поставил страну под угрозу.

«Ни при каких обстоятельствах для этого президента нельзя больше проводить разведбрифинги ни сейчас, ни в будущем. Я не думаю, что ему можно доверять конфиденциальную информацию сейчас или в будущем», — сказал Шифф.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главы Белого дома, документ направлен в сенат.

Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена, 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

30 августа Шифф обвинил Россию во вмешательстве в предвыборную компанию США. Такое заявление стало ответом на решение офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для членов комитетов по разведке американского конгресса из-за утечки секретных данных с прошлых встреч.

В октябре конгрессмен заявил, что публикация в The New York Post разоблачительных материалов о Байдене и конфиденциальной переписки Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским является попытками властей России вести кампанию по дезинформации.

В ответ Трамп напомнил о выводах главы Национальной разведки США Джона Рэтклиффа об отсутствии связи инцидента с Россией, и добавил, что действия Шиффа нужно расследовать за дезинформацию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021