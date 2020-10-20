Прямой эфир

Трамп отверг заявления о роли России в ситуации с сыном Джо Байдена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

История с сыном кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена — Хантером — не связана с Россией, заявил во вторник, 20 октября, президент США Дональд Трамп.

Лицом к лицу: Трамп и Байден готовятся к очным дебатам
Всего кандидатам на пост президента США предстоят три раунда словесной дуэли

«Это просто сумасшествие. Изворотливый Шифф (глава комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф. — Ред.) вчера говорил: «Это Россия». Я имею в виду, что он больной человек, он так сильно болен», — передает Media ITE слова президента, сказанные им во время передачи Fox and Friends.

Трамп напомнил о выводах главы Национальной разведки США Джона Рэтклиффа об отсутствии связи инцидента с Россией, и добавил, что действия Шиффа нужно расследовать за дезинформацию.

Ранее, 14 октября, компания Facebook ограничила распространение на своей платформе публикации газеты New York Post, в которой содержалась информация из конфиденциальной переписки Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

В Facebook заявили, что «эта история» должна быть проверена партнерами компаниями.

В New York Post, в свою очередь, уточнили, что таким образом руководство соцсети отреагировало на статью, в которой содержатся детали электронной переписки Хантера Байдена, в частности нескольких писем 2014 и 2015 годов. Одно письмо было направлено Байдену-младшему через год после его включения в состав правления Burisma — в нем Пожарский якобы поблагодарил адресата за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом Джо, который на тот момент был президентом администрации американского лидера Барака Обамы.

В другом письме Пожарский якобы просил Хантера Байдена дать совет, как можно использовать его влияние «от лица» Burisma.

Письма эти якобы были взять сотрудниками издания из ноутбука, оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

В предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной.

В ноябре 2019 года украинский депутат Андрей Деркач обвинил Хантера Байдена в получении $16,5 млн от украинской компании Burisma через компанию-посредник Rosemont Seneca Boa.

Деркач добавил, что финансовая разведка Латвии передала генпрокуратуре и госфинмониторингу Украины материалы о возможной причастности Хантера Байдена к коррупционным схемам.

Президент США Дональд Трамп не раз призывал выяснить, как младший Байден получил должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma без управленческого опыта. Трамп обвинял Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020