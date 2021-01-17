Синоптики предупредили об аномальном похолодании в России

В Гидрометцентре РФ предупредили о значительном похолодании в стране. Так, в европейской части России температура будет ниже нормы на 15 градусов, а на азиатской территории РФ — на 18 градусов, сообщает телеканал «Известия» 17 января.

Аномальные морозы прогнозируются в Якутии — до –56 градусов. До –50 градусов может похолодать в таймырском и долгано-ненецком регионах.

40-градусные морозы ожидаются в Ханты-Мансийском округе, около –35 градусов прогнозируется в Республике Коми, а также в Архангельской, Вологодской и Псковской областях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.