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Рейс Магас — Москва сел в Минводах из-за самочувствия пассажира

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Самолет, следовавший из Магаса в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в воскресенье, 17 января, в пресс-службе авиакомпании «Победа», которая выполняла рейс.

«На рейсе Магас — Москва у одного из клиентов резко ухудшилось самочувствие, предположительно сердечный приступ. Командир принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Минеральных Вод для оказания незамедлительной медицинской помощи и спасения клиента», — говорится в сообщении.

14 января в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково приземлился самолет Airbus A320, следовавший рейсом Москва — Салехард и отклонившийся от курса из-за технической неполадки. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Позднее выяснилось, что у лайнера произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса.

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