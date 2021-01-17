Monde diplomatique допустила способность «Спутника V» подавить пандемию

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может подавить пандемию коронавируса. Об этом заявил научный журналист, член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско в своей статье, опубликованной в газете Le Monde diplomatique.

Автор отметил, что западные страны скептически отреагировали на появление российского препарата из-за неосведомленности о научной традиции в РФ. Подобное невежество, по его словам, обусловлено языковыми, культурными и политическими различиями.

Журналист подчеркнул, что создание вакцины «Спутник V» — это результат исторической цепочки научных разработок в России. Однако, по его словам, на Западе годами отрицали российские достижения и теперь удивлены появлением нового препарата, пишет «Газета.ру».

«В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится», — указал Куско.

Автор добавил, что «Спутник V» сейчас распространяется по всему миру, и, возможно, через полвека никто не вспомнит о западных подозрениях в отношении российской вакцины.

Препарат «Спутник V» был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

13 января президент РФ Владимир Путин назвал «Спутник V» лучшей в мире вакциной от COVID-19, отметив, что это доказано на практике. Российские специалисты подчеркивали, что препарат эффективен в том числе против новых штаммов коронавируса.

Вакцинация от коронавируса во регионах РФ стартовала 15 декабря. Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется 18 января.

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