Масштабная вакцинация россиян от COVID-19 начнется 18 января

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется 18 января. Об этом сообщила в пятницу, 15 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она выразила надежду, что вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Чумакова, тоже будет включена в программу вакцинации населения.

«Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», — сказала Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Ранее, 13 января, президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Он отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире и это показывает практика.

Вакцинация от коронавируса в России началась в России 15 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции.

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