Полиция рассказала подробности инцидента в аэропорту Франкфурта

Терминал №1 аэропорта Франкфурта и железнодорожный вокзал были перекрыты из-за мужчины, выкрикнувшего «Аллах акбар», сообщили в воскресенье, 17 января, пресс-служба полиции ФРГ.

Как следует из сообщения пресс-службы полиции, инцидент произошел в субботу около 17.15 (19.15 мск). 38-летний гражданин Словении был остановлен патрулем из-за отсутствия защитной маски.

«Он повел себя агрессивно в отношении полицейских и заявил: «Я вас всех убью, Аллах акбар». В связи с его поведением правоохранители восприняли его заявление серьезно. Мужчина попытался скрыться, но был задержан патрулем под угрозой применения огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Во время попытки бегства мужчина бросил свой чемодан, что привело к частичному перекрытию в секторе В терминала 1 аэропорта. Вскоре его багаж был досмотрен, ничего опасного там не оказалось.

Одновременно с данным инцидентом в полицию поступил сигнал о том, что на территории терминала 1 может находиться вооруженный человек. После чего были дополнительно перекрыты другие части терминала 1, в том числе и региональный железнодорожный вокзал. В операции приняли участие около 100 сотрудников федеральной и земельной полиции, а также таможни аэропорта.

Около 20.00 (22.00 мск) перекрытие было снято, никакого вооруженного мужчины на территории аэропорта обнаружено не было. Гражданин Словении в настоящее время остается в полиции, в отношении него заведено дело по подозрению в оказании сопротивления сотрудникам и угрозах. Мотивы задержанного пока неизвестны. Также идет проверка поступивших данных о вооруженном мужчине на территории аэропорта.