Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Bloomberg сообщил о выходе швейцарского страховщика из СП-2 из-за санкций США
Мир
Более 49 тыс. беженцев вернулись в Карабах
Мир
В РФПИ допустили регистрацию «Спутника V» в Перу в течение месяца
Общество
Матыцин поддержал идею заменить «Катюшей» гимн РФ на Олимпиаде
Общество
В РПЦ рекомендовали отказаться от крещенских купаний в этом году
Мир
На Украине заявили о дефиците электроэнергии
Мир
Мерц после проигрыша на выборах лидера ХДС решил стать министром
Мир
Кравчук поприветствовал решение ДНР и ЛНР передать группу удерживаемых лиц
Спорт
Максим Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике

Полицейская операция в аэропорту Франкфурта завершилась

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейская операция в аэропорту Франкфурта, из-за которой были частично перекрыты терминал № 1 и региональный железнодорожный вокзал, завершилась, сообщила в субботу, 16 января, федеральная полиция воздушной гавани в Twitter.

«Операция в аэропорту Франкфурта завершилась. Перекрытые помещения (аэропорта) последовательно разблокируются федеральной полицией. Это может привести к временным задержкам», — говорится в сообщении.

Ранее издательская группа RND со ссылкой на собственные источники сообщала о задержании в аэропорту двух человек, третий был объявлен в розыск.

В аэропорту был обнаружен бесхозный багаж, чемодан вскрыли специалисты по взрывчатым веществам, в нем не оказалось ни взрывчатки, ни оружия.

Терминал №1 используется для рейсов авиакомпании Lufthansa. В частности, сюда прилетают рейсы из московского аэропорта Домодедово. В терминале № 1 есть специальный русифицированный павильон. Помимо Lufthansa, здесь также обслуживаются все партнеры по Star Alliance. Терминал № 1 используется для транзитных рейсов Lufthansa и ее партнеров.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021