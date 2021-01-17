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NASA провело огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне

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В американском штате Миссисипи в субботу, 16 января, прошли огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System. Их провели специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Трансляция велась на сайте космического ведомства.

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Четыре двигателя, установленные на специальную опору работали одновременно немногим более минуты. Планировалось, что испытания продлятся около 8 минут.

В NASA не пояснили, почему планы именно были изменены. Ведомство получило значительный объем информации о двигателях. Представители управления пояснили, что специалисты «изучают данные относительно раннего отключения двигателя».

Лунная программа NASA под названием «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион».

21 сентября NASA представилo обновленный план своей лунной программы Artemis («Артемидa»), первый этап которой теперь намечен на 2021 год, а второй — на 2023 год.

13 октября США и Великобритания в рамках Международного астронавтического конгресса (IAC) подписали документ о сотрудничестве вокруг плана NASA по отправке астронавтов на Луну. В этом же месяце глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду на то, что Россия присоединится к так называемым Соглашениям Артемиды, устанавливающим основные принципы освоения Луны.

В середине ноября к договоренностям об исследовании Луны и Марса в рамках программы присоединилась Украина. Таким образом, она стала девятой участницей программы.

Россия развивает собственную лунную программу и планирует высадить первого космонавта на Луне в 2030 году.

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