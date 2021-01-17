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Администрация Байдена ведет переговоры с Ираном по ядерной сделке

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Официальные лица от имени избранного президента США Джозефа Байдена ведут переговоры с Ираном об условиях возвращения Вашингтона к ядерной сделке. Об этом сообщил 12 канал израильского телевидения в субботу, 16 января.

По данным телеканала, за несколько дней до инаугурации официальные лица Байдена уведомили Израиль, что начали поиски возможности вернуться к ядерной сделке с Тегераном.

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Кроме того, канал сообщил, что Израиль намерен попытаться улучшить ядерную сделку Ирана и включить ограничения на поддержку террористической деятельности и иранскую программу баллистических ракет.

Что касается возможности военных действий по отношению к Ирану со стороны США в оставшиеся дни президентства действующего американского лидера Дональда Трампа, канал выразил мнение, что нападения не будет.

Ранее 16 января Великобритания, Германия и Франция призвали Иран остановить исследовательские и опытно-конструкторские работы по производству металлического урана.

Ранее, 5 января, Ирану удалось завершить обогащение урана на уровне 20%. Сообщалось, что процесс обогащения урана до уровня 20% значительно превышает оговоренный по ядерной сделке 2015 года уровень в 4%.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Ирана было принято в результате давления со стороны США. Она также подчеркнула, что это, несомненно, является отступлением от договоренностей СВПД.

4 января в ООН призвали Тегеран соблюдать условия СВПД и отказаться от обогащения урана до 20%, а также сотрудничать с МАГАТЭ.

В начале декабря 2020 года власти Ирана приняли закон об активизации ядерной деятельности. В соответствии с документом Организация по атомной энергии республики через два месяца после его утверждения начнет производить не менее 120 кг обогащенного до 20% урана ежегодно на ядерной площадке Фордо. Уран будет храниться внутри страны. В том числе мощности по обогащению и производству обогащенного урана планируют увеличить не менее чем до 500 кг в месяц.

В 2018 году США вышли из СВПД с Ираном, после чего начали оказывать давление на иранскую сторону, фактически направленное на экономическое удушение страны. Договор был подписан в 2015 году и предполагал полную отмену международных санкций против Ирана в обмен на отказ страны развивать свою ядерную программу.

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