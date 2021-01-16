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Британия, ФРГ и Франция призвали Иран отказаться от металлического урана

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Великобритания, Германия и Франция призвали Иран остановить исследовательские и опытно-конструкторские работы по производству металлического урана. Об этом говорится в распространенном в субботу, 16 января, совместном заявлении трех государств.

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«Мы, правительства Франции, Германии и Соединенного Королевства, глубоко озабочены заявлением Ирана о том, что страна готовится производить металлический уран. Мы призываем Иран приостановить эту деятельность и незамедлительно вернуться к исполнению обязательств, взятых на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если Тегеран намерен сохранить сделку», — говорится в заявлении.

Из документа следует, что производство Тегераном металлического урана «потенциально может иметь военные цели».

«В рамках СВПД Иран выразил приверженность отказу от производства металлического урана и проведения исследовательских работ относительно урановой металлургии в течение 15 лет», — говорится в тексте заявления.

Ранее, 5 января, Ирану удалось завершить обогащение урана на уровне 20%. Сообщалось, что процесс обогащения урана до уровня 20% значительно превышает оговоренный по ядерной сделке 2015 года уровень в 4%.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Ирана было принято в результате давления со стороны США. Она также подчеркнула, что это, несомненно, является отступлением от договоренностей СВПД.

4 января в ООН призвали Тегеран соблюдать условия СВПД и отказаться от обогащения урана до 20%, а также сотрудничать с МАГАТЭ.

В начале декабря 2020 года власти Ирана приняли закон об активизации ядерной деятельности. В соответствии с документом Организация по атомной энергии республики через два месяца после его утверждения начнет производить не менее 120 кг 20% обогащенного урана ежегодно на ядерной площадке Фордо. Уран будет храниться внутри страны. В том числе мощности по обогащению и производству обогащенного урана планируют увеличить не менее чем до 500 кг в месяц.

В 2018 году США вышли из СВПД с Ираном, после чего начали оказывать давление на иранскую сторону, фактически направленное на экономическое удушение страны. Договор был подписан в 2015 году и предполагал полную отмену международных санкций против Ирана в обмен на отказ страны развивать свою ядерную программу.

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