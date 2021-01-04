В ООН призвали Иран отказаться от обогащения урана до 20%

ООН призывает Иран соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отказаться от обогащения урана до 20%, а также сотрудничать с МАГАТЭ. Об этом 4 января заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы ясно дали понять, что все стороны должны выполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Мы призываем в том числе и Иран выполнять условия СВПД и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)», — передает ТАСС.

1 января стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%.

В начале декабря власти Ирана приняли закон об активизации ядерной деятельности. В соответствии с документом Организация по атомной энергии республики через два месяца после его утверждения начнет производить не менее 120 кг 20% обогащенного урана ежегодно на ядерной площадке Фордо. Уран будет храниться внутри страны. В том числе мощности по обогащению и производству обогащенного урана планируют увеличить не менее чем до 500 кг в месяц.

В 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Тегераном, после чего начал оказывать давление на иранскую сторону, фактически направленное на экономическое удушение страны. Договор был подписан в 2015 году и предполагал полную отмену международных санкций против Ирана в обмен на отказ страны развивать свою ядерную программу.