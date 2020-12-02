Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Италии усилили ограничения в преддверии Рождества из-за COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Блогера Reeflay доставили к следователям после смерти девушки в ходе стрима
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Общество
«Победа» отменила полеты в Магас до конца года
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

В Иране утвержден закон об активизации ядерной деятельности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Ирана приняли закон об активизации ядерной деятельности. Об этом сообщило 2 декабря ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars.

Тучи сгустились: США стянули бомбардировщики на Ближний Восток
СМИ не исключают, что американские военные могут нанести удар по Ирану

Соответствующее постановление парламента, принятое накануне, утвердил Совет стражей конституции. Документ передадут правительству для исполнения.

Согласно закону, Организация по атомной энергии Ирана должна начать через два месяца после утверждения настоящего законопроекта производить не менее 120 кг 20% обогащенного урана ежегодно на ядерной площадке Фордо. Уран будет храниться внутри страны.

В том числе мощности по обогащению и производству обогащенного урана будут увеличены до не менее 500 кг в месяц. Законодатели Ирана изучат детали законопроекта после утверждения его общих положений.

Ранее в этот день объявивший о своей победе на выборах президента США демократ Джо Байден заявил о намерении работать над возвращением Вашингтона в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В мае 2018 года США вышли из договора в одностороннем порядке.

27 ноября в Иране убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Атаку связали с очередной попыткой администрации президента США Дональда Трампа и правительства израильского премьера Биньямина Нетньяху усилить давление на Иран и затруднить переговоры по возвращению Тегерана в ядерную сделку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020