В Иране утвержден закон об активизации ядерной деятельности

Власти Ирана приняли закон об активизации ядерной деятельности. Об этом сообщило 2 декабря ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars.

Соответствующее постановление парламента, принятое накануне, утвердил Совет стражей конституции. Документ передадут правительству для исполнения.

Согласно закону, Организация по атомной энергии Ирана должна начать через два месяца после утверждения настоящего законопроекта производить не менее 120 кг 20% обогащенного урана ежегодно на ядерной площадке Фордо. Уран будет храниться внутри страны.

В том числе мощности по обогащению и производству обогащенного урана будут увеличены до не менее 500 кг в месяц. Законодатели Ирана изучат детали законопроекта после утверждения его общих положений.

Ранее в этот день объявивший о своей победе на выборах президента США демократ Джо Байден заявил о намерении работать над возвращением Вашингтона в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В мае 2018 года США вышли из договора в одностороннем порядке.

27 ноября в Иране убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Атаку связали с очередной попыткой администрации президента США Дональда Трампа и правительства израильского премьера Биньямина Нетньяху усилить давление на Иран и затруднить переговоры по возвращению Тегерана в ядерную сделку.