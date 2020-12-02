Байден заявил о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Объявивший о своей победе на выборах президента США демократ Джо Байден заявил о намерении работать над возвращением Соединенных Штатов в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. На эту тему демократ высказался в среду, 2 декабря, в интервью New York Times.

По словам Байдена, это будет нелегко, однако будущая администрация хочет сотрудничать с союзниками и партнерами, а также участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения.

При этом он назвал соглашение, которое контролировало бы ядерные разработки Тегерана, «лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе». В отсутствие же такого соглашения, по словам Байдена, нужно будет опасаться того, что к разработке ядерного оружия будут стремиться Саудовская Аравия, Турция, Египет и другие страны.

Политик также заявил, что «наращивание ядерного потенциала в данной части мира — это последнее, чего мы хотим».

28 ноября убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде связали с очередной попыткой администрации президента США Дональда Трампа и правительства израильского премьера Биньямина Нетньяху усилить давление на Иран и затруднить переговоры по возвращению Тегерана в ядерную сделку.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали СВПД. Он ограничил развитие иранской ядерной программы в обмен на постепенное снятие с Исламской Республики санкций Совбеза ООН. Тегеран на 25 лет допустил наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Весь обогащенный уран должен быть вывезен из Ирана, установлен предельно допустимый уровень обогащения.

В 2018 году американская сторона вышла из договора, мотивировав это тем, что она недостаточно регулирует развитие и сдерживание ядерной программы Ирана, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые, а 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.