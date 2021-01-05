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Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо

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Ирану удалось завершить обогащение урана на уровне 20%. Об этом во вторник, 5 января, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

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«Около 19:00 (в понедельник. — Ред.) мы достигли 20-процентного обогащения», — приводит слова Камальванди IRINN.

Накануне агентство Mehr сообщило, что Иран запустил процесс обогащения урана до уровня 20%, что значительно превышает оговоренный по ядерной сделке 2015 года уровень в 4%.

Представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил агентству, что производство запущено на ядерном объекте в Фордо.

1 января стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%.

В понедельник в ООН призвали Иран соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отказаться от обогащения урана до 20%, а также сотрудничать с МАГАТЭ.

В начале декабря власти Ирана приняли закон об активизации ядерной деятельности. В соответствии с документом Организация по атомной энергии республики через два месяца после его утверждения начнет производить не менее 120 кг 20% обогащенного урана ежегодно на ядерной площадке Фордо. Уран будет храниться внутри страны. В том числе мощности по обогащению и производству обогащенного урана планируют увеличить не менее чем до 500 кг в месяц.

В 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Тегераном, после чего начал оказывать давление на иранскую сторону, фактически направленное на экономическое удушение страны. Договор был подписан в 2015 году и предполагал полную отмену международных санкций против Ирана в обмен на отказ страны развивать свою ядерную программу.

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