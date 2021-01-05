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МИД обвинил США в возобновлении Ираном обогащения урана на 20%

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Возобновление Ираном обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо является отступлением от договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), однако решение было принято в результате давления со стороны США. Об этом во вторник, 5 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«За последние годы у международного сообщества сложилось четкое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США, которые вопреки ст. 25 Устава ООН не соблюдают резолюцию СБ ООН 2231 и сознательно создают препятствия для ее выполнения другими странами», ― сказала она, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Также Захарова напомнила, что проект СВПД по перепрофилированию Фордо на производство стабильных изотопов давно находится «под санкционным прицелом» американских властей.

Помимо этого, официальный представитель российского МИДа отметила, что возобновление обогащения урана до 20% ― отступление от договоренностей, зафиксированных в СВПД.

При этом Захарова указала на то, что весь обогащаемый материал находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое не фиксирует его переключения на использование «в незаявленных целях», противоречащих Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее в этот день официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Ирану удалось завершить обогащение урана на уровне 20%.

Накануне в ООН призвали Тегеран соблюдать условия СВПД и отказаться от обогащения урана до 20%, а также сотрудничать с МАГАТЭ.

В начале декабря 2020 года власти Ирана приняли закон об активизации ядерной деятельности. В соответствии с документом Организация по атомной энергии республики через два месяца после его утверждения начнет производить не менее 120 кг 20% обогащенного урана ежегодно на ядерной площадке Фордо. Уран будет храниться внутри страны. В том числе мощности по обогащению и производству обогащенного урана планируют увеличить не менее чем до 500 кг в месяц.

В 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, после чего начали оказывать давление на Тегеран, фактически направленное на его экономическое удушение. Договор был подписан в 2015 году и предполагал полную отмену международных санкций против Ирана в обмен на отказ страны развивать свою ядерную программу.

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