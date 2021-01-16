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Трамп запросил данные поддержавших его импичмент республиканцев

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Действующий президент США Дональд Трамп запросил у помощников сведения о 10 республиканцах из палаты представителей конгресса США, которые проголосовали в поддержку его импичмента. Об этом в пятницу, 15 января, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По их информации, американский лидер, в частности, интересовался тем, «делал ли он что-либо» в прошлом для этих законодателей. Он спрашивал, кто может стать соперниками указанных республиканцев на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах.

Также, по данным газеты, Трамп в последние несколько дней спрашивал у своих сторонников из Республиканской партии совета относительно того, какие юристы должны представлять его интересы в рамках процедуры импичмента. Советники рекомендуют ему не пользоваться в данном случае услугами его личного адвоката Рудольфа Джулиани.

Ранее, 13 января, палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главе Белого дома, теперь документ направят в сенат. Накануне сообщалось, что порядка 20 конгрессменов от Республиканской партии планируют поддержать импичмент Трампа.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

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