Меркель назвала пандемию самым сложным вызовом для ФРГ за последние годы
Пандемия коронавирусной инфекции стала самым серьезным испытанием для Германии за последние годы. Такое мнение выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель, обращаясь к участникам онлайн-съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС), передает телеканал «Известия».
По ее словам, съезд членов партии стал для нее 14-м за период исполнения обязанностей, добавив, что он может стать последним. В ходе мероприятия Меркель затронула тему вызов, с которыми пришлось столкнуться ФРГ и ЕС, в частности, нелегальная миграция, экономический кризис, безработица и другие.
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