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СК возбудил дело из-за повреждения на Украине захоронений красноармейцев

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту повреждения воинских захоронений бойцов Красной армии на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства в пятницу, 15 января.

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По данным следствия, 12 января 2021 года неизвестные на мемориальном кладбище в Херсоне разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении украинского города от немецко-фашистских захватчиков.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны»).

«Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы братских народов с фашизмом», — отметили в пресс-службе.

В СК подчеркнули, что ведомство и впредь будет принципиально реагировать на любые попытки надругательства над памятью о героях Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни для победы над нацизмом.

О том, что вандалы в Херсоне повредили 17 памятников братской могилы воинов-освободителей, стало известно 12 января.

11 января похожий инцидент произошел в Полтавской области Украины. Правонарушители разжигали костер у подножия памятника погибшим во Второй мировой войне и навесили на него тряпку. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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