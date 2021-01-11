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На Украине надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне

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Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту надругательства в Полтавской области над памятником погибшим во Второй мировой войне, сообщила в понедельник, 11 января, пресс-служба регионального управления Нацполиции.

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«В селе Яреськи Полтавской области в ночь на 10 января неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне. Полиция открыла уголовное производство. Правонарушители разжигали у подножия памятника костер и навесили на голову памятника тряпку», — говорится в публикации.

Как отмечается, подозреваемым грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

30 декабря сообщалось, что неизвестные облили краской и потушили Вечный огонь в мемориальном Парке освободителей Белграда. На монументе оставили банку из-под краски с надписью «Освободители? Нет, никогда!». Вечный огонь был зажжен 15 декабря президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД России Сергеем Лавровым.

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