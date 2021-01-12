В Херсоне вандалы осквернили братскую могилу воинов-освободителей

В Херсоне вандалы повредили 17 памятников братской могилы воинов-освободителей. Об этом 12 января сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

«В полицию поступила информация от 39-летнего местного жителя о том, что на мемориальном кладбище в Херсоне неизвестные повредили памятники братской могилы», — говорится в сообщении.

Сотрудники следственно-оперативной группы Херсонского отдела полиции обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинов-освободителей Второй мировой войны.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на такой же срок, отметили в ведомстве.

Накануне похожий инцидент произошел в Полтавской области Украины. Правонарушители разжигали костер у подножия памятника погибшим во Второй мировой войне и навесили на него тряпку. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до пяти лет.