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Ракова заявила о сохранении стабильной ситуации с COVID-19 в Москве

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается стабильной, заявила в пятницу, 15 января, заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова в ходе Гайдаровского форума.

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«На сегодняшний день в городе ситуация стабильная, но исключить еще одну волну мы не можем, с учетом прошедших новогодних праздников и с тем, как развивается ситуация», — сказала она.

Вице-мэр напомнила, что в Москве открыты пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Она добавила, что зарубежные вакцины начнут использовать в столице только после их регистрации в России.

«Как только другие российские вакцины будут доставлены в Москву, мы сразу же их передадим в пункты вакцинации, точно так же, когда в России будут зарегистрированы иностранные вакцины, либо мы их купим, либо они будут нам представлены бесплатно, будут сразу же предоставлены в вакцинационные пункты», — уточнила Ракова.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Позже стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации этим же препаратом.

В тот же день во Франции выявили шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech.

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