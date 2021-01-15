Набиуллина перечислила риски отсутствия резервной валюты у России

Россия больше, чем Запад, подвержена внешним шокам, поскольку рубль не является резервной валютой. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Гайдаровском форуме в пятницу, 15 января.

«Мы больше подвержены разного рода шокам внешним. У нас нет резервной валюты, о чем мы многократно с [глава Минфина] Антоном Германовичем [Силуановым] повторяем», — отметила она.

Набиуллина добавила, что регулятор видит признаки ускорения инфляции в стране.

«Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию, уходит в стоимость финансовых активов, кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с этим всем. Но после пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется», — сказала она.

По словам главы ЦБ, использование инструментов нетрадиционной денежно-кредитной политики было бы авантюрой для России. Она подчеркнула, что Центробанк относится к этому осторожно, «все-таки пределы этой политики есть».

Она выразила мнение, что страны, которые проводят такую политику, «каждый раз тестируют новый рубеж: вроде ничего не случилось, долги обслуживаются, инфляция не выросла, и делают следующий шаг».

«Но на мой взгляд, для России это было бы авантюрой», — заключила она.

13 января Минфин заявил о планах по закупке иностранной валюты на 106,3 млрд рублей в период с 15 января по 4 февраля. Ежедневный объем покупки будет эквивалентен 7,1 млрд рублей.

Последний раз министерство закупало валюту в марте 2020 года на сумму 133,3 млрд рублей.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что возобновление покупок валюты не окажет значимого влияния на внутренний валютный рынок России. По его словам, Минфин исходит из того, что это «ожидаемое решение, связанное с параметрами бюджетного правила, исходя из динамики цены нефти в декабре».

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что российское правительство ожидает инфляцию в этом году в пределах целевого уровня 4%. Одним из приоритетов макроэкономики является сохранение инфляции на низком уровне.