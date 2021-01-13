Минфин возобновит покупку иностранной валюты впервые с марта 2020 года

Министерство финансов РФ заявило о намерении закупить иностранную валюту на 106,3 млрд рублей. Об этом сообщила в среду, 13 января, пресс-служба ведомства.

«Операции будут проводиться в период с 15 января по 4 февраля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд рублей», — следует из сообщения.

Последняя закупка иностранной валюты была проведена Минфином в марте 2020 года. Тогда ведомство закупило валюту на 133,3 млрд рублей.

Согласно бюджетному правилу, Минфин закупает валюту на дополнительные доходы, которые поступают в бюджет при высокой цене на нефть. Эти средства направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

По данным ведомства, в январе 2021 года ожидаемый объем дополнительных доходов от нефти составит 73,5 млрд рублей.

В этот же день, 13 января, главный экономист по России и СНГ Bank of America Владимир Осаковский спрогнозировал укрепление рубля к доллару к концу 2021 года до 68 рублей за доллар. Он отметил, что прогноз основан на отсутствии ожиданий новых ударов по экономике и появлении стабильности в отношениях между США и Россией при администрации избранного президента США Джо Байдена.